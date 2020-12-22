بومبيو يجدد عرض الوساطة على لبنان وإسرائيل لحل أزمة الحدود البحرية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن استعداد بلاده للوساطة في التفاوض بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما البحرية، وذلك بعد تعثر المفاوضات التي انطلقت قبل 3 أشهر.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء:" لا تزال الولايات المتحدة مستعدة للوساطة في مفاوضات بناءة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية، بشأن حدودهما البحرية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نحن نشجع الجانين على مواصلة المناقشات القائمة على الدعاوى المتعلقة بها، والتي تقدموا بها في وقت سابق للأمم المتحدة".

The United States remains ready to mediate constructive negotiations between the Israeli and Lebanese governments on their maritime boundary. We encourage both sides to continue discussions based on the respective claims they have previously deposited at the United Nations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 22, 2020

​وكانت المفاوضات قد انطلقت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، إلا أنها تعثرت.

وفي العشرين من الشهر الماضي اتهمت تل أبيب، بيروت بتغيير موقفها مرارا بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وحذرت إسرائيل من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى طريق مسدود، الأمر الذي يبطئ عملية استكشاف موارد الهيدروكاربون البحرية في المنطقة.

وتدور المفاوضات على مساحة بحرية تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا، وفقا لخريطة أرسلت إلى الأمم المتحدة، في 2011، إلا أن الحكومة اللبنانية اعتبرت لاحقا أنها استندت إلى تقديرات غير صحيحة.