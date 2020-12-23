وزير الأوقاف اليمني: نؤيد أي خطة دولية لتصنيف "أنصار الله" حركة إرهابية

أكد وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية الجديدة، محمد عيضة شبيبة، اليوم الأربعاء، تأييد الحكومة اليمنية لأي خطوات دولية من أجل الضغط على جماعة الحوثيين بما في ذلك تصنيفهم كحركة إرهابية.

موسكو - سبوتنيك. وقال شبيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تجربة المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثيين أكدت مراراً للكثير من المراقبين والمهتمين عدم جدية الحوثيين في الذهاب نحو أي حل سياسي وربما أن المجتمع الدولي بدأ يضيق ذرعاً بهذا التعنت الحوثي والذي أضر كثيراً بحالة الاستقرار في المنطقة وطُرق الملاحة الدولية وأثر تأثيراً بالغاً في حياة المواطن اليمني".

وتابع الوزير "أما نحن في اليمن حكومة وشعبًا لا شك عندنا في أن مليشيات الحوثي مليشيات إرهابية مرتكزة على مشروع عنصري، دمرت وأفسدت وقتلت من يخالفها ولو حتى في وجهة النظر، وخرجت على الدولة والمجتمع والإرادة الشعبية بالسلاح لذلك فمن الطبيعي أن نؤيد أي خطوة دولية للضغط على هذه الميليشيا والتي من أقلها توصيفها وتصنفيها حركة إرهابية عنصرية".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قد اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، باحتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، الذي تديرها الجماعة غربي اليمن، ملوحة باستهداف موانئ سعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عن وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الجماعة، المهندس هشام شرف عبد الله، يوم الثلاثاء، قوله إن "التحالف يحتجز السفن المحملة بالمشتقات النفطية ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة لتفريغها وإنهاء أزمة المشتقات النفطية الحادة".

وأضاف: "استمرار تحالف دول العدوان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني ومنع دخول سفن المشتقات النفطية لا يساهم بأي شكل من الأشكال في الدفع نحو إجراءات التسوية السياسية السلمية التي يعمل عليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة".

وتابع: "إعلان دولتي العدوان السعودي- الإماراتي (في إشارة إلى التحالف) المتكرر بشأن دعمهما للعمل الإنساني الإغاثي في اليمن، يصطدم بحقيقة استمرارهما في ممارسة سياسة التجويع ومنع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية".