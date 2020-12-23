الاتحاد الأوروبي يحشد مساعدات مالية إضافية إلى لبنان تبلغ قيمتها 100 مليون يورو

خصص الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حزمة من المساعدات الإضافية إلى لبنان تبلغ قيمتها 100 مليون يورو، وذلك للحد من التداعيات السلبية لانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، "أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم مالي إضافي تبلغ قيمته 100 مليون يورو إلى لبنان، وذلك لمعالجة عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي".

وأوضحت المفوضية أن جزء من المساعدات المالية يهدف إلى دعم المجتمع المدني وتحسين الخدمات الأساسية والبنى التحتية المتضرر من الانفجار.

وأشارت بروكسل إلى أن أكثر من 60 مليون يورو من المبلغ الإجمالي، ستقدم من خلال الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، لمساعدة الفئات الأكثر حاجة من اللاجئين السوريين صحيا واجتماعيا، خاصة في مجال الصحة والمساعدة الاجتماعية ودعم المشاريع والشركات الصغيرة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات طارئة تراوحت بين معدات وفرق طبية وغيرها تبلغ قيمتها 70 مليون يورو، على خلفية انفجار المرفأ الذي هز العاصمة اللبنانية في الصيف الماضي.

ويقدم التمويل إلى المواطنين اللبنانيين بشكل مباشر، إذ يتم توزيعها بطرق متعددة إلى مؤسسات ومنظمات غير حكومية. وتشترط بروكسل على السلطات اللبنانية، لتعبئة دعم دولي لإعادة الإعمار، إحراز تقدما في مجال الحكم والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.