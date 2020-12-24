وزير الصحة الكويتي يعلن انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا

أعلنت الكويت بدء حملة تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وذلك بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات، أمس الأربعاء إلى البلاد.

ذكر ذلك وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح، في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر" اليوم الخميس.

وكتب: "بدأنا الآن وبحمد الله حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "نسأل الله أن يجعل فيه الوقاية من الوباء". وتابع وزير الصحة الكويتي: "الحملة مستمرة بإذن الله حتى يستفيد من التطعيم الجميع دون استثناء".

بدأنا الآن وبحمد الله حملة التطعيم ضد فيروس COVID-19

نسأل الله أن يجعل فيه الوقاية من الوباء. والحملة مستمرة بإذن الله حتى يستفيد من التطعيم الجميع دون استثناء. pic.twitter.com/sF2LDhyiWz — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) December 24, 2020

وأشار الوزير الكويتي، في تصريحات سابقة أمس الأربعاء، إلى أن المرحلة الأولى من عملية التطعيم ستشمل العاملين بالصفوف الأمامية وكبار السن، ثم باقي الفئات، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

ولفت وزير الصحة إلى أن دفعات اللقاح ستصل إلى الكويت على شكل جرعات شهرية، موضحا أن حملة التطعيم ستستمر لمدة عام كامل.

ووصلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مطار الكويت الدولي، أمس الأربعاء، وتضم نحو 150 ألف جرعة، سيستفيد منها 75 ألف شخص، بحسب مصادر تحدثت مع صحيفة "القبس".

وسجلت أكثر من 149 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ بداية انتشار الفيروس الذي تجاوز عدد المصابين به 76 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.