العراق... اعتقال 13 إرهابيا وضبط 46 صاروخا مجهزا لاستهداف مبنى محافظة الأنبار

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 13 إرهابيا تابعين لتنظيم "داعش" وضبط 46 صاروخا كان من المقرر استخدامه لاستهداف مبنى محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت مديرية استخبارات الأنبار، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار، تمكنت من ضبط 46 صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية"، مشيرة إلى أنها " كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين وتم ضبطها بموجب قرارات قضائية".

وأضاف البيان أن الاستخبارات "ألقت القبض على 13مطلوبا وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة".

القبض على 13 إرهابياً وضبط 46 صاروخاً في الأنبار-https://t.co/nfnIDqXR0Pالقبض-على-13-إرهابياً-وضبط-46-صاروخاً-في-الأنبار — واع (@INA__NEWS) December 24, 2020

وأشار البيان إلى أن "الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، التي عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب".

وعثرت القوات العراقية، يوم الثلاثاء، على مغارات بداخلها عدد من العبوات الناسفة وأسلحة مختلفة كان يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "تمكن أبطال قيادة عمليات الأنبار ومن خلال فرقة المشاة الأولى وأثناء واجب تفتيش مناطق شمال الطريق الدولي السريع من العثور على مضافة على شكل مغارة توجد بداخلها بندقية كلاشنكوف عدد/3".

وأضاف البيان "كما تم العثور على مضافة ثانية يوجد بداخها تجهيزات عسكرية، جهاز موترلا يدوي عدد/2، بطارية جهاز موترلا يدوي، ناظور نهاري، مشلح مخازن تم رفع المواد من قبل القوة المنفذة للواجب".

وتابع البيان "وبناء على ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عبوات ناسفة في منطقة الزوية الشرقية ضمن قاطع فوج طوارئ الانبار/19 خرجت قوة من الفوج أعلاه معززة بمفارز معالجة من كتيبة هندسة ميدان الفرقة العاشرة لغرض تدقيق المعلومة حيث تم العثور على عبوات ناسفة على شكل جلكان سعة 20 لتر من مادة C4 عدد/25 من مخلفات "داعش" الإرهابي تم تفجيرها من قبل المفرزة موقعيا تحت السيطرة".