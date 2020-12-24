تفاصيل مثيرة حول قضية الأطفال المتهمين بالتواصل مع "داعش" في الكويت

كشفت التحقيقات الجارية مع القُصّر، الذين ضبطهم الأمن الكويتي يوم أمس الأربعاء، بتهمة التواصل مع "داعش"، أن الأخير أصدر أوامر للأطفال باستهداف أمن البلاد في ليلة رأس السنة.

وأفادت صحيفة "القبس" المحلية، نقلا عن مصادر، أن نتائج التحقيقات الأولية مع القصر الستة، أكدت أن أحد هؤلاء المتهمين ابن نائب سابق، وهو أول من تواصل معه عناصر "داعش" عن طريق إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة“.

عاجل - «القبس» تكشف تفاصيل مخطط #قضية_الأحداث المتهمين بالتواصل مع #داعش



• طُلب منهم استهداف دور العبادة والمجمعات التجارية بأسلحة نارية.. #ليلة_رأس_السنة



• ابن نائب سابق متهم رئيسي في القضية.. وأول من تواصل معه تنظيم داعش

https://t.co/akK16wj6zn — القبس (@alqabas) December 24, 2020

وأضافت أن أعضاء التنظيم طلبوا من الأحداث استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة، من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم أثناء مداهمة منازلهم من قبل أمن الدولة.

في غضون ذلك، أمر ثامر العلي، وزير الداخلية الكويتي، بنشر القوات الخاصة في شوارع الكويت، اعتبارا من مساء اليوم الخميس.

#عاجل | وزير «الداخلية» الشيخ ثامر العلي: نشر القوات الخاصة بكامل عتادها كدوريات راجلة في المجمعات والمولات.. اعتبارا من مساء اليوم



- خطوة تستهدف فرض الانضباط والالتزام بالقانون#الكويت #كورونا_الجديد #كوفيد_20 pic.twitter.com/0MctJaa0Fx — حديث المجلس (@dance9cole) December 24, 2020

وبحسب "الرأي" الكويتية، فقد أكد العلي أن نشر القوات الخاصة بكامل عتادها كدوريات راجلة في المجمعات والمولات هو خطوة تستهدف فرض الانضباط والالتزام بالقانون.

يذكر أن قوات الأمن الكويتية، تمكن أمس الأربعاء، من توقيف 6 كويتيين قصّر، على تواصل مع تنظيم "داعش".

ووفقا لصحيفة "القبس" المحلية، فإن جهاز أمن الدولة أكد أن الأطفال الستة "غرر بهم لاعتناق الفكر الداعشي، وعُثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية، وجرت مصادرة أجهزة حواسيب عدة، تحتوي على مراسلات، وتنسيق مع التنظيم الإرهابي".

كما أضافت الصحيفة أن جهاز أمن الدولة داهم أحد المنازل في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وألقى القبض على حدث يتواصل مع التنظيم الإرهابي منذ فترة، وجرت إحالته إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

عاجل - #أمن_الدولة يُوقِفُ 6 أحداث غَرَّرَ بهم #داعش



• استُدرجوا عبر #الألعاب_الإلكترونية.. وجرى إقناعهم بالانضمام إلى التنظيم



• الإغراء بالدعم المالي لجذب مزيد من الضحايا



• عُثر بحوزة بعضهم على أسلحة ناريةhttps://t.co/ABQf07lic9 — القبس (@alqabas) December 23, 2020

واعترف الطفل خلال التحقيق معه بأن شخصًا تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك، مضيفا أن الأخير طالبه برسم أعلام "داعش" داخل غرفته الخاصة بمنزل أسرته، على أن يرسل له دعما ماليا لتجنيد بقية أصدقائه.

وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف بقية المتهمين، وأحالتهم جميعًا إلى جهة الاختصاص، ولا تزال التحقيقات جارية.