التحالف العربي يعلن تدمير 4 ألغام بحرية زرعتها "أنصار الله"

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير 4 ألغام بحرية زرعتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وقال التحالف في بيان له نشرته قناة "الإخبارية" الرسمية إن الألغام إيرانية الصنع من نوع "صدف"، وتم اكتشافها خلال الـ24 ساعة الماضية، دون مزيد من التفاصيل حول مواقع العثور عليها.

#التحالف: اكتشاف وتدمير 4 ألغام بحرية خلال 24 ساعة ماضية زرعتها ميليشيا الحوثي وهي إيرانية الصنع من نوع "صدف"#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) December 24, 2020

وأضاف التحالف أنه بذلك يكون قد دمر 175 لغماً بحرياً "زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائياً في اليمن".

ووفق قناة "العربية"، أكد التحالف أن "زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة والتجارة العالمية".

ولم تعلق "أنصار الله" حول ما أورده التحالف في بيانه حتى الساعة (15:00 توقيت غرينتش).