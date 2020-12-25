معدل وفيات كورونا في الأردن... 351 لكل مليون

وقالت الوزارة، بحسب موقع "عمون"، إن معدل الوفيات بسبب الفيروسقد بلغ 351 وفاة لكل مليون.

ورصدت الوزارة خلال إحصاءاتها الخاصة بكورونا التي تعدها مديرية الأمراض السارية أن معدل الفحوصات المخبرية لكل مليون بلغ 290247، وهو ما يعد نسبة متوسطة.

وذكرت أن معدل الحدوث لكل 100 ألف من سكان الأردن تبلغ الجمعة 16.3.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، قد أعلنت الجمعة الماضية، أنها ستبدأ بأخذ مسحات أنفية بلعومية من المصلين للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مساجد الأردن، حسب كتاب صادر عن الوزارة.

وأشار الكتاب الموجه إلى وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، إلى أن وزارة الصحة سترسل فرق الاستقصاء الوبائي كل يوم جمعة إلى المساجد؛ لإجراء مسحات أنفية بلعومية للمصلين، وفقا لصحيفة "الرأي".

كان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قد قال الأسبوع الماضي، إنّ فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة، ستكون من الساعة 11:25 وحتى الساعة 12:25 ظهرًا، وفق ما فوضه أمر الدفاع رقم 19 بالصلاحيات الإجرائية بهذا الشأن، وسيكون الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام.