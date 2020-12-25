مصر.. وفاة لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

غيَّب الموت، صباح اليوم الجمعة، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات.

وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم الجمعة، بأن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، توفي في أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما.

#عاجل | وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بفيروس كورونا#القاهرة_والناس pic.twitter.com/Ppm8oHHpWp — القاهرة والناس (@alkaherawalnas) December 25, 2020

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن لاشين سيدفن في مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية (شمالي القاهرة)، بعد صلاة العصر اليوم.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، يشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الأعوام الماضية كأول رئيس للهيئة بعد إعدادها بموجب الدستور، وتولي الإشراف على انتخابات الرئاسة والشيوخ والنواب.

ويشار إلى أن المستشار لاشين إبراهيم، من خريجى كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه، وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، وصدر قرار جمهوري فى أكتوبر/تشرين الأول 2017، باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.