السعودية... وزارة الصحة تكشف 5 إجراءات للحماية من كورونا المتحور

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، 5 إجراءات للحماية الوقائية من فيروس كورونا المتحور.

قال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين، تقي من انتقال فيروس كورونا المتحور.

وأضاف عبر مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي، بموقع "تويتر"، أن فيروس كورونا بكل تحوراته المرصودة عالميًا، لا يستطيع أن ينتقل فيما بيننا، إذا تقيدنا بارتداء الكمامة، وترك المسافة الآمنة، والتجمع المحدود، وتهوية الأماكن بشكل جيد، والمداومة على غسل اليدين.

وأشار المتحدث إلى أنه لم يتم رصد أي تحورات في فيروس كورونا بالمملكة حتى الآن، وأن الدراسات مستمرة في هذا الصدد.