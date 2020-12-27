الجزائر... عواصف ثلجية والجيش يتدخل

شهدت معظم مناطق الجزائر في الشرق والوسط، منذ الساعات الأولى لصباح أمس، تساقطا كثيفا للثلوج، على المناطق التي يزيد علوها عن 600 متر، مما تطلب تدخل دوريات الجيش والدرك لتأمين المسالك الجبلية ولفك العزلة.

وحسب ما أكدته جريدة "النهار" الجزائرية على موقعها الإلكتروني أن:

"المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في سطيف، جندت كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل التسيير الأمثل لحالة الطرقات، وذلك بتفعيل مخطط الاضطرابات الجوية، بإقحام جميع وحدات المجموعة على مختلف شبكة الطرقات، حيث سجلت على مستوى الطرق الوطنية والولائية والبلدية، صعوبة الحركة والسير جراء سقوط الثلوج وتراكمها، فيما لم يسجل أي غلق تام للطرق وخاصة الطريق السيار "شرق – غرب"، باعتباره نقطة عبور مهمة".

وتابع المصدر بالقول:

"استدعى الأمر تدخل السلطات المحلية واستعمال التجهيزات اللازمة لتسهيل حركة السير وتقديم يد المساعدة لمستخدمي الطريق لتفادي تداعيات الانتشار الكبير للصقيع، وكذا تراكمات الثلوج على امتداد الطرق الرئيسية والفرعية"

وحسب مسؤول الإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية، فقد تدخلت قوات الدرك على مستوى الطريق الوطني رقم 31 الذي يربط عدة طرق فرعية من أجل فتح الطرقات، ودعا ذات المتحدث المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في استعمال الطريق لتفادي وقوع حوادث المرور.