"أنصار الله" تهدد السعودية بـ"تصعيد كبير" حال اشتعال جبهة البحر الأحمر

حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس السبت، "التحالف العربي من اشتعال جبهة البحر الأحمر"، مؤكدة أن "التصعيد سيكون كبيرا حينها".

وقال نائب رئيس شؤون الدفاع والأمن في حكومة جماعة "أنصار الله"، جلال الرويشان، في تصريحات مع قناة "المسيرة": "نحن مع أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية"، مضيفا: "نواجه عدوانا يهدد أمننا القومي منذ 6 سنوات، وتمكنا من الصمود والثبات في البر والبحر والجو".

ونشرت قناة الحدث السعودية، مقطع فيديو، أمس السبت، يوثق تفجير القوات البحرية للجيش اليمني، ألغاما زرعتها قوات جماعة "أنصار الله" في البحر الأحمر.

من جانبه، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي ليندركينج، إن استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للمدنيين و"تعميقها" العلاقات مع الحرس الثوري الإيراني واستخدام عمليات الخطف أداة من أدوات الحرب جميعها عوامل تقود إدارة الرئيس دونالد ترامب للنظر في اعتبار الحركة منظمة إرهابية أجنبية.

​يشار إلى أن الأمم المتحدة والأوروبيون وبعض المسؤولين الأمريكيين والإقليميين ومنظمات الإغاثة الإنسانية تعارض إدراج أنصار الله (الحوثيين) على القائمة السوداء، لأن ذلك من شأنه فرض عقوبات يمكن أن تتعارض مع عمليات تسليم المساعدات الدولية في وقت تهدد فيه المجاعة اليمن.