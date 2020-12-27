مصر... أحكام بالسجن بحق 35 من سكان جزيرة الوراق

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 أعوام و25 عاما بحق 35 من سكان جزيرة الوراق.

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن الأحكام جاءت على خلفية اتهامهم بالتجمهر والتعدي على الشرطة، وإصابة 33 ضابطا وفردا فيما عرف بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق".

وأوضح الموقع أن المحكمة المنعقدة في طره، أصدرت حكما بالسجن المؤبد، لمتهم واحد، والسجن المشدد 15 عاما لـ 30 متهما آخرين غيابيا.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن 5 سنوات لـ 4 متهمين آخرين.

ويحق للمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الجنائية، ثم محكمة النقض.

وتعود أحداث القضية إلى تموز/يوليو 2017، عندما وقعت اشتباكات بين عدد من سكان الجزيرة الواقعة في قلب النيل بالقاهرة وبين الشرطة.

وكانت الشرطة وجهت حملة إلى الجزيرة في ذلك الوقت لتنفيذ القرار الحكومي بإزالة "التعديات" على أراضي الدولة.

وخلال الاشتباكات قتل أحد سكان الجزيرة، بينما أصيب 33 شرطيا والعديد من الأهالي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة.

كما وجهت لهم اتهامات بمنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.