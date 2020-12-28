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    علم الإمارات يرتفع فوق مقر السفارة الإماراتية بدمشق

    الإمارات العربية تطلق 500 ميجاهرتز إضافية لشبكات الواي فاي

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    أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية أنها ستوسع نطاق الطيف الترددي المتاح لشبكات الواي فاي.

    وبحسب "البيان" الإماراتية فإن الهيئة ستقوم بإضافة تردد 500 ميجاهرتز في نطاق 6 جيجاهرتز للجيل الجديد من شبكات الواي فاي.

    برج خليفة في دبي
    © AFP 2020 / Giuseppe Cacace
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    وعلقت الهيئة على هذه الخطوة قائلة: "لتكون دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق هذا التردد في النطاق 6 جيجاهرتز (بالتحديد 5925 – 6425 ميجاهرتز) مع السماح بقدرة إرسال قصوى تبلغ 250 ميللي واط "إيرب" متاحاً للاستخدامات الداخلية لشبكات الواي فاي فقط.

    وبحسب الهيئة الإماراتية يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سرعة الشبكات اللاسلكية الداخلية لمواكبة الاستخدام المتزايد من قبل الأفراد والمؤسسات ومختلف القطاعات، وزيادة القدرة على استيعاب التطبيقات الجديدة التي تحتاج سرعات أعلى وبموثوقية أكبر.

    يذكر أن هذا القرار يأتي بالتوافق مع الوثيقة الاستشرافية للطيف الترددي في دولة الإمارات 2020-2025.

    وتمثل الوثيقة خارطة طريق لتوفير موارد الطيف المتاحة لمختلف التقنيات اللاسلكية الناشئة.

    تعليقاً على هذه الخطوة قال سعادة حمد المنصوري مدير عام الهيئة: "إن الظرف الخاص الذي مر به العالم في الشهور الماضية أكد ضرورة دعم أنظمة شبكات الإنترنت الداخلية الواي فاي، لتلبي الاحتياجات المتزايدة للشركات والأسر والأفراد، خصوصاً مع تبني أشكال العمل عن بعد، والتعلم عن بعد، والتجارة الإلكترونية والاتصال المرئي وغيرها من الأنشطة التي تتطلب سرعات إنترنت عالية، واستخدام العديد من الأجهزة الذكية على نفس الشبكة وبنفس الوقت".

    وأضاف: "نتطلع إلى تلبية المتطلبات المتزايدة لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال في الدولة بما يخص خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، كما نعمل بشكل مستمر على تشجيع الاستثمار في شبكات الإنترنت الداخلي والتقنيات اللاسلكية الأخرى، بما يساهم في تسريع عملية التحول الرقمي في الدولة.

    وكانت الهيئة قد أعلنت أن 99% من المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة متواصلة بالإنترنت وفقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات المنشورة في يونيو 2020.

    جدير بالذكر أن دولة الإمارات وحسب تقرير استبيان الأمم المتحدة للحكومة الذكية 2020، تحتل المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والسابع عالمياً والثاني آسيوياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.

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    الكلمات الدلالية:
    اتصالات, الإنترنت, الإمارات
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