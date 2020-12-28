الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من 2 يناير

أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا" فإن "مجلس الوزراء يقرر عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية وانتهائه بموعده نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021، كما قرر المجلس فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من السبت 2 يناير 2021 الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساءا وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا".

مجلس الوزراء يقرر عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية وانتهائه بموعده نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021 كما قرر المجلس فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من السبت 2 يناير 2021 الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساءا وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 28, 2020

وكانت الكويت قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بغلق كل حدودها وعلقت الرحلات الجوية نتيجة مخاوف مرتبطة بسلالة فيروس كورونا الجديدة.

هذا وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، في وقت سابق إغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية شمل قرار الحكومة الكويتية اعتبار يوم الأحد، الموافق 3 يناير/كانون الثاني المقبل، عطلة رسمية بدلا عن يوم الجمعة الموافق 1 من الشهر ذاته.

وأكد القرار أيضا على منع الاحتفال بالأعياد الدينية في الأماكن العامة اعتبارا من اليوم حتى يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا المجلس كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم التجمع والتباعد الجسدي بكافة المناسبات الخاصة والأعياد الدينية وغيرها حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع وللحد من زيادة معدل الإصابة بالفيروس ومنع انتشاره.

وكانت الكويت قد بدأت حملة تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وذلك بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات، الأربعاء الماضي إلى البلاد.