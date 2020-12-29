مصر... قرار جديد بشأن طالبين فصلا من الجامعة بسبب مداخلة تلفزيونية

أصدرت جامعة دمنهور، بدلتا مصر، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن طالبين فصلا بعد مداخلة هاتفية على التلفزيون الرسمي، انتقدا فيها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا في الجامعة.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم، إلغاء قرار فصل الطالبين، واستقبلهما في مكتبه.

وكان الطالب بالفرقة الثانية في كلية التجارة بالجامعة مصطفى شعلان، أكد أنه تم فصله لمدة عام إثر قيامه بمداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التلفزيون المصري، وفصل زميلته آلاء نزيه لمدة 6 أشهر لنفس السبب.

وأكدت الجامعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، استقبال رئيس الجامعة الطالبين، واستماعه إلى شكواهما، وموافقته على الالتماس الذي تقدما به، واعتذرا فيه عن التسرع في نشر أخبار لم يتأكدا من صحتها.

وقرر رئيس الجامعة -حرصا على مستقبلهما- تحويل قرار الفصل إلى مجلس استئناف تأديبي؛ لمحو العقوبة أو إزالتها.

وأشار الموقع إلى أن مجلس التأديب في كلية التجارة بجامعة دمنهور قد أصدر قرارا بفصل الطالب لمدة عام، والطالبة لمدة 6 أشهر، على خلفية مداخلة تليفزيونية أجراها مع أحد البرامج التلفزيونية، يشكو فيها من تكدس الطلاب في قاعات المحاضرات، بما يتنافى مع الإجراءات الوقائية، المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان وزير التعليم العالي المصري، خالد عبد الغفار، طالب بإجراء تحقيق عاجل حول الواقعة.

وأكد وزير التعليم العالي المصري ضرورة أن يتم التحقيق خلال 48 ساعة ليحاسب المسؤول عنها تأديبيا أيا كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت تلك الوقائع التي ذكرها الطالب.

وفي حال أثبتت نتائج التحقيق صحة الوقائع التي ذكرها الطالب فستنتفي عنه تهمة نشر أخبار كاذبة أو نشر الشائعات، وبالتالي سيسقط قرار الفصل.

وطلب عبد الغفار بموافاته بنتيجة التحقيق من خلال تقرير واف من اللجنة التي سبق للمجلس الأعلى للجامعات أن قرر تشكيلها بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أمر بتشكيل تلك اللجنة لرصد وإثبات المخالفات، التي ترتكب سواء من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب، للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.