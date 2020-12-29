مصدر عسكري: الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع مسيرة لـ"أنصار الله" جنوبي مأرب

أسقط الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرِب النفطية شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش تمكن من إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة لجماعة "أنصار الله" أثناء تحليقها في سماء مديرية العَبْدية جنوبي مأرِب.

في سياق متصل، قال المصدر إن مواجهات تدور بين الجيش اليمني ومقاتلي "أنصار الله" شرق مديرية مَدغِل الجِدعَان شمال غربي مأرِب، وفي جبهات مديريتي رَحبَة وجبل مُراد جنوبي مأرِب، اثر هجمات مكثفة للجماعة.

وأضاف أن طيران التحالف العربي نفذ سلسلة غارات على مواقع وتحركات لـ"أنصار الله" خلال المواجهات الدائرة شمال وجنوب مأرِب.

وأعلن الجيش اليمني، أمس الاثنين، على لسان قائد لواء الصقور، العميد الركن أحمد الشرعبي، مقتل وإصابة العديد من عناصر "أنصار الله"، خلال إحباط قواته هجوماً على مواقع في جبهتي هَيلان والمَشْجَح بمديرية صِرواح غربي مأرِب.

ومنذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي، تصاعد القتال في اليمن بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرِب، عقب إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرِب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن بقدرة 341 ميغاوات.