لإدانته في قضية فساد.. السجن 4 سنوات لمحافظ ولاية الجزائر السابق

قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 4 سنوات على محافظ ولاية الجزائر السابق، لإدانته في قضية فساد جديدة متعلقة بمنح امتيازات لرجل أعمال.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن: محكمة الجنح بتيبازة، أدانت عبد القادر زوخ، بالسجن أربع سنوات نافذة، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري (6 آلاف يورو).

وقضت المحكمة أيضا بحرمان المحافظ السابق من تولي وظائف رفيعة أو الترشح لأي منصب لمدة ثلاث أعوام بعد انقضاء العقوبة، وتقديم تعويض إلى خزينة الدولة يقدر بـ 10 ملايين دينار (60 ألف يورو)، في قضية منح رجل الأعمال، علي حداد، عقارات استثمارية بالولاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو الحكم الثالث الذي يصدر بحق زوخ، حيث سبق أن حُكم عليه في قضيتي فساد بخمس سنوات سجنا نافذة ومليون دينار غرامة مع مصادرة جميع أملاكه.

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت في 8 كانون الأول/ديسمبر 10 أعوام سجنا نافذة بتهمتي "إساءة استغلال الوظيفة" و"منح امتيازات غير مبررة للغير".

وذكرت النيابة أن والي عاصمة البلاد تسبب في خسارة كبيرة "للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي وكذا خسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية" في مشاريع "وهمية" لم ينفذها علي حداد على أرض الواقع.