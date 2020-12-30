رسالة من ملك البحرين إلى الرئيس الجزائري

بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وهنأ ملك البحرين، الرئيس الجزائري، بمناسبة عودته إلى بلاده، بعد رحلة علاج في الخارج.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بأن العاهل البحريني، "بعث برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة عودته الى وطنه سالما معافى بعد رحلة العلاج الناجحة في الخارج".

وأعرب عن خالص تهانيه لتبون، "متمنيا له موفور الصحة والسعادة والعافية، وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار والرخاء".

وأشاد ملك البحرين بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو في المجالات كافة.

وعاد، أمس الثلاثاء، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده بعد رحلة علاج دامت أكثر من شهرين في ألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الجزائري في أول تصريح نقله التلفزيون الحكومي إن: "البعد عن الوطن صعب، خاصة مع تراكم المسؤوليات"، مضيفاً "ستكون العودة مميونة ولم يتبق إلا القليل، وأتمنى عاما سعيدا للشعب الجزائري".

وخاطب الرئيس عبد المجيد تبون الشعب الجزائري لأول مرة عبر تويتر، في الثالث عشر من ديسمبر / كانون الأول، مؤكدا تعافيه من فيروس كورونا وقرب رجوعه إلى البلاد.

وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، غادر مستشفى ألماني يعالج فيه من فيروس كورونا، موضحة أنه سيعود إلى البلاد خلال الأيام القادمة.

لكن في اليوم التالي، صباح الأول من ديسمبر/ كانون الأول، قالت الرئاسة في بيان إن الرئيس في طريقه إلى الشفاء، وسيعود بعدها إلى الجزائر، لكنه سيبقى في ألمانيا بعض الوقت لقضاء فترة النقاهة.