مصر... الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم وغد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، المواطنين من السفر، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بسبب سوء الطقس.

وصرحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لفضائية "صدى البلد"، أن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة حتى خميس الغد.

وأشارت إلى أن الشبورة تبدأ من الفجر وحتى التاسعة صباحا، بتوقيت القاهرة.

ونصحت المسؤولة المصرية، بعدم السفر على الطرق غدًا في الفترة من الفجر وحتى التاسعة صباحا، تجنبًا لأية مشكلات أو حوادث قد تقع نتيجة التكدسات المرورية.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة تنخفض إلى ثلاث درجات على منطقة كاترين خلال ساعات الليل غدا، متوقعة أن تصل إلى تحت الصفر خلال الأسابيع المقبلة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس الثلاثاء، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على مناطق من الدلتا والوجه البحري، وخاصة على الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

ولفت شاهين، في تصريحات لموقع "مصراوي" إلى أن "الأجواء بشكل عام مستقرة، والطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا".

وأشار المسؤول إلى أن "الطقس خلال فترات الليل، بارد وشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح".