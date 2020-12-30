قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي: استهداف مطار عدن تم بقصف صاروخي

أعلن عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الذي استهدف الحكومة اليمنية في مطار عدن الدولي، أثناء وصولها من السعودية، تم بقصف صاروخي.

القاهرة- سبوتنيك. وقال العولقي عبر حسابه على "تويتر": "ما حدث يذكرنا بالتفجير الإرهابي الذي استهدف حكومة بحاح واستهدف العرض العسكري لقواتنا في أغسطس/آب 2019".

وأكد أن "الحكومة وقيادة السلطة المحلية بخير"، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من ضباط الأمن وحراسات المطار.

وشدد القيادي في المجلس الانتقالي على "أهمية التحقيق"، مؤكدا أن "اتفاق الرياض يبقى ضمان لأمن وسلام الجميع".

ووجهت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام والثقافة، معمر الإرياني، اتهاما لجماعة "أنصار الله" بتنفيذ الهجوم على مطار عدن.

وفي وقت سابق من اليوم، هزت ثلاثة انفجارات صالة مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة قادمة من السعودية إلى مدرج المطار، ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 آخرين من المتواجدين قرب موقع الانفجارات، في حين جرى نقل رئيس الحكومة وأعضائها إلى قصر معاشيق الرئاسي في المدينة.