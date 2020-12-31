التحالف العربي ينفذ غارات جوية على مواقع لـ "أنصار الله" في صنعاء

شن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الخميس، غارات جوية على العاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن، غداة قصف تتهم الحكومة الشرعية، جماعة "أنصار الله" بتنفيذه أثناء وصولها إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف العربي شن 4 غارات على معسكر ريمة حميد التابع لجماعة "أنصار الله" ومحيطه في مديرية سنحان جنوبي صنعاء.

كان هجوم صاروخي استهدف مطار العاصمة المؤقتة عدن ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باستهدافها لحظة وصولها إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن بـ 4 صواريخ باليستية.

وأعلنت الداخلية اليمنية في بيان، مساء الأربعاء، مقتل 22 شخصا وإصابة 50 آخرين، من المدنيين والعاملين في مطار عدن الدولي والشخصيات القادمة لاستقبال الحكومة الشرعية، جراء الهجوم.

وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر (تويتر)، إن "استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية، ويؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني".

وأكد السفير السعودي، "سيمضي الاتفاق قدما، وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، والتحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية".

وقال معين عبد الملك، رئيس مجلس الوزراء اليمني، إن حكومته سوف تمارس عملها رغم التحديات ولن تتراجع، مؤكدا أن "العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب على الدولة".