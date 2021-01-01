نتنياهو يدعو الناخبين العرب لتلقي لقاح كورونا

خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الناخب العربي قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست، داعيا السكان إلى الإسراع في تلقي لقاح كورونا.

وأفاد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم الجمعة، بأن نتنياهو توجه إلى مدينة الطيرة العربية في وسط إسرائيل، اليوم، مخاطبا ود الناخب العربي، قبيل إجراء انتخابات الكنيست المقررة في الثالث والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل، داعيا إياهم إلى تناول لقاح كورونا.

ونقل الموقع عن نتنياهو قوله:

"تعالوا اتطعموا، هدفي هو الوصول إلى 5.5 مليون تلقوا اللقاح، وهذا يكفي لإنهائه، اللقاحات تكفي 9 ملايين مواطن، والحقيقة سيكون هناك أكثر، أهنئكم على قدومك لتلقي اللقاح وآمل أن يأتي المزيد".

הקדמנו את כל העולם: מיליון מחוסנים בישראל! חוזרים לחיים ✌️🇮🇱 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 1, 2021

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن نتنياهو يأمل أن يسفر تودده للمجتمع العربي في إسرائيل عن إقبال كبير منهم على التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، في جو يسوده الإحباط لدى الناخب العربي الذي يعاني من جرائم القتل التي لم تتوقف، رغم جائحة كورونا.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه تفقد برفقة وزير الصحة، يولي أدلشتاين، مركز التطعيمات العامل في مدينة أم الفحم العربية، والتقى المواطن المليون، ابن المدينة، الذي تم تطعيمه ضد كورونا.

تفقدت مع وزير الصحة أدلشتاين مركز التطعيمات العامل في مدينة أم الفحم والتقينا المواطن المليون، ابن المدينة، الذي تم تطعيمه ضد كورونا.



ندعو مواطنينا العرب إلى تلقي التطعيم حفاظا على صحتهم وسلامتهم. سنتغلب على الجائحة معا! pic.twitter.com/Mth1hNj4oK — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 1, 2021

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي جديد، اليوم الجمعة، أن حزب "أزرق أبيض" الذي حصد 33 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة للكنيست، قد تم حذفه ولم يجتاز نسبة الحسم، فيما يواصل حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة نتنياهو الصدارة بهامش كبير بواقع 29 مقعدا.