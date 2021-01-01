الحكومة المصرية تكشف حقيقة رفع أسعار خدمات الاتصالات

كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها.

ونفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء المصري، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها.

وأكد المركز في بيان له اليوم، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لرفع أسعار خدمات الاتصالات، وأن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات.

وأشارت الوزارة إلى أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد لكل شركة، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ أي تحريك في الأسعار.