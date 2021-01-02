"حزب الله" يقوم بخطوة تربط "وادي المقاومة" بـ"فلسطين" في منطقة "ملتهبة"

قام "حزب الله" اللبناني بخطوة تزامنت مع الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، اعتبرها البعض تربط "وادي المقاومة بفلسطين".

وشهد جنوبي لبنان مراسم إطلاق اسم "أبو مهدي المهندس"، على أحد أكثر المناطق "الملتهبة" بين لبنان وإسرائيل، التي شهدت الكثير من عمليات الكر والفر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

وأطلق الحزب اسم أبو مهدي المهندس على طريق علمان الذي يربط بين محافظتي الجنوب والنبطية اللبنانيتين بالجانب "الفلسطيني" (الجانب الإسرائيلي)، بحسب موقع "لبنان 24".

وأقيم الاحتفال برعاية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بحضور النائب اللبناني علي فياض وعضو كتلة "التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، ومسؤول منطقة "الجنوب الأولى" في "حزب الله" عبد الله ناصر، بحضور فعاليات شعبية وأهلية.

وقال النائب اللبناني علي فياض متحدثا باسم الأمين العام لـ"حزب الله"، متحدثا عن أهمية الموقع: "هنا على مدخل وادي الحجير، وادي المقاومة والمقاومين والشهداء والانتصارات، نفتتح هذه الطريق لنسميها باسم الشهيد القائد، وهي طريق تربط بين مدخل وادي الحجير ببلدة علمان الشومرية التي لا تزال تشهد على أطلال موقع إسرائيلي دمرته المقاومة وحررته".

وأضاف قائلا: "باسم سماحة الأمين العام لحزب الله نطلق تسمية شارع الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس على هذا الشارع الذي يربط الجنوب والنبطية بفلسطين المحتلة، ووادي المقاومة بإنجازاتها، كي نقول بأن الأرض مآلها لأهلها".

بدوره اعتبر مسؤول منطقة "الجنوب الأولى" في "حزب الله" عبد الله ناصر، أن "هذه المنطقة ستبقى نقطة وصل ما بين المجاهدين حتى الانتصار ودحر المشروع الاستكباري في العالم، وهذا ما يحملنا أيضا الاستمرار بحفظ تضحيات الشهداء والمجاهدين وأهلنا"، على حد تعبيره.

يذكر أن منطقة طريق علمان قد شهد في أكثر من مناسبة عمليات نفذها "حزب الله" اللبناني ضد الجيش الإسرائيلي، منها عملية نفذها في عام 2008 ضد دورية إسرائيلية على طريق علمان الشومرية أدت لسقوط قتلى من الجانب الإسرائيلي، بحسب موقع "المنار" اللبناني التابع لـ"حزب الله".