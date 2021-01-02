السودان... استئناف مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزيري الخارجية والري

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، سيشاركان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي ستستأنف غدا الأحد.

وأكدت أن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد غدا الأحد، 3 يناير/كانون الثاني، تحت رئاسة السيدة بانادورا، وزير التعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا، التي ترأس الدورة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر مسؤول، أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصول لإتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الإتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة.

وفي السياق نفسه، حذر السودان، يوم الخميس الماضي، إثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم كما حدث في المرحلة الأولى من الملء.

وقال وزير الخارجية المكلف السوداني، عمر قمر الدين، في مؤتمر صحفي خلال استعراض أبرز ملفات عمل الوزارة في عام 2020، إن الخرطوم تحذر من الملء الثاني لسد النهضة إذا لم يتم الاتفاق مع الدول الأخرى حول الأمر.