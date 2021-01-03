مصر... تعميم قرارات جديدة على إدارات المدارس

أرسل رضا حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية، خطابا إلى مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية يتضمن عدة توجيهات تخص العملية التعليمية بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية تسري تلك القرارات، خلال الفترة من 2 يناير/كانون الثاني 2021، حتى 20 فبراير/شباط 2021.

وتضمن خطاب الوزارة أربعة قرارات أولها العمل من المنزل لبعض كوادر العملية التعليمية.

وأوضح القرار أنه "يصرح لمن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها، دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً أو غيرها".

وعن أصحاب الأمراض المزمنة أكد التعميم أن أي موظف مصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقاً لما هو مثبت بملفه الوظيفي، يمنح إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

وأكد أن الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة يمنح أيضا إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة.

وقال القرار إن الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ يمنح إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

وكان مجلس الوزراء، قد قررالخميس الماضي، استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من بداية هذا الأسبوع بنظام التعليم عن بعد، وتأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل الدراسي لما بعد انتهاء إجازة نصف العام.

وأوضح مجلس الوزراء أن القرار يأتي "في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين".