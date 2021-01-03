بعد فيديو تحريك يديه... "الأمير النائم" يتصدر محركات البحث في مصر

بعد أن عجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بفيديو للأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، والمعروف إعلاميا بـ"الأمير النائم"، تصدر اسمه محركات البحث في مصر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو ظهر خلاله "الأمير النائم"، وهو يحرك يده مرتين، وذلك إثر الاستجابة لأوامر الطبيب المشرف على حالته.

وجاءت صفحة "أنباء السعودية" على "تويتر"، ضمن الصفحات التي نشرت مقطع فيديو الأمير.

وعلى إثر انتشار هذا الفيديو أصبح اسم الأمير ضمن الموضوعات الأكثر بحثا عبر محرك البحث جوجل في مصر.

شاهد🔴

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في أحدث ظهور.. #الامير_الوليد_خالد_بن_طلال يحرك يده بعد 15 سنة من الغيبوبة

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اللهّم أشفية وعافيه وأفرح والديه بشفاءة.. pic.twitter.com/5vkqL0HlNe — أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) January 1, 2021

​وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه"، على حد تعبيره.