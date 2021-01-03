الأردن يعلن التعاقد للحصول على مليون جرعة لقاح كورونا وينتظر 2 مليون من "كوفاكس"

أعلن بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، أن حكومته أبرمت اتفاقا مع فايزر وشريكتها بيونتيك لشراء مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وأضاف الخصاونة في كلمة للبرلمان أن بلاده سوف تحصل على مليوني جرعة أخرى من خلال برنامج كوفاكس بمنظمة الصحة العالمية.

وأشار في كلمته إلى أن هناك مباحثات من أجل الحصول على المزيد من الجرعات، بحسب "رويترز".

ولم يحدد رئيس الوزراء موعد حصول الأردن على الجرعات، إلا أن مسؤولين بوزارة الصحة توقعوا وصول الإمدادات الأولى من لقاح الشركة الأمريكية في فبراير/ شباط.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأردن انخفاضا بالغا في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بلوغ موجة ثانية من الوباء ذروتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع نحو 60 وفاة يوميا.

وشهدت البلاد اليوم 1540 إصابة جديدة و26 حالة وفاة، ليصبح إجمالي من أصيبوا بالوباء منذ ظهوره في الأردن في أوائل مارس/ آذار حتى اليوم 298208 حالات، بينما توفي 3903 مصابين بالمرض.