الأرصاد الجزارية: هذه السواحل تشهد رياحا بسرعة 60 كم/ س وأمواجا تتعدى 3 م

قالت مصلحة الأرصاد الجزائرية إن عددا من سواحل البلاد سوف تشهد اليوم رياحا تصل سرعتها إلى 60 كيلو متر في الساعة، وأمواجا يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.

وطبقا لما نشرته جريدة النهار الجزائرية فإن هذه الظواهر ستبدأ من صباح اليوم الإثنين وحتى السادسة مساء.

وأكدت الأرصاد الجزائرية أن الرياح وارتفاع الأمواج ستكون في سواحل: مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، أزفون.

أيضا ستضرب سواحل دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، عنابة والقالة.

جدير بالذكر أن المصلحة بالأمس كانت قد أكدت استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على 11 ولاية، تتمثل في السواحل الوسطى والشرقية والمناطق الداخلية الغربية. للبلاد.

وقالت إن كمية الأمطار تتعدى 30 ملم محليا، لافتة إلى أنها ستكون على شكل حبات ثلجية صغيرة، وستستمر إلى منتصف الليل.

وأوضحت أن الولايات التي ستشهد سقوط أمطار هي الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

وفي بيان ثان حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من استمرار تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يصل علوها 600 متر.

وقالت إن سمك الثلوج سيتعدى 25 سم، وسيستمر حتى الساعة 18:00 من مساء اليوم.