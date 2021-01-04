تسجيل
17:06 GMT04 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    السودان، ديسمبر 2020

    هل ينجح قادة الحركات المسلحة في تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة الشاملة في السودان؟

    © REUTERS / BAZ RATNER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1047502932_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_a16f89403f91e57a198168fa51f7caeb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101041047705205-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    طرحت تصريحات رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، حول الوفاق الوطني الشامل تساؤلات عديدة حول إمكانية تحقيق المصالحة الشاملة بين كل الفرقاء في المرحلة بما فيهم "الإسلاميين".

    إذ يرى البعض أن الوفاق هو طوق النجاة للمجتمع الذي أصبح على وشك الانهيار سياسيا واقتصاديا ومن قبله اجتماعيا.. هل ينجح قادة الحركات المسلحة في لم شمل السودانيين وتحقيق المصالحة؟

    جنود سودانيون يشاركون في مناورات للجيش في ضواحي العاصمة الخرطوم الجيش - السودان
    © AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
    رئيس حركة العدل والمساواة السودانية: الشعب يقف مع قواته المسلحة لتثبيت الامن والاستقرار
    ويرى مراقبون أن النظام الحالي منقسم على نفسه سواء فيما يتعلق بمكونات قوى الحرية والتغيير أو داخل الحكومة وأيضا بين جناحي الحكم "المدني والعسكري"، ففي الوقت الذي دعت فيه حركات مسلحة بضرورة دمج أنصار المرحلة السابقة في الحياة السياسية وعدم إقصائهم حتى تخرج البلاد من كبوتها، يؤكد آخرون على أن هذا لا يمكن تقبله قبل محاسبتهم على ما ارتكبه في حق الشعب، هناك تخبط وعدم ثقة بين معظم الأطراف سواء من هم في السلطة أو خارجها، ما يجعل مصداقية الدولة واستقرارها عرضة للخطر.

    هؤلاء مستبعدون

    يقول عضو تجمع المهنيين السودانيين والقيادي في لجان المقاومة، معتصم حسن محجوب، إن "الحديث عن المصالحة مع نظام البشير هى مجرد دعاوى تتمنى رجوع النظام السابق وهذا لن يحدث بل مستحيل".

    وأضاف لـ"سبوتنيك":

    "المصالحة يقصد بها السلام الشامل وأن يكون الجميع تحت مظلة واحدة، لكن خارج النظام البائد، حيث أن انضام هذا النظام لأي عملية مصالحة مرفوض جملة وتفصيلا، أما كل من لم يشارك في الحكومة السابقة وليس له صلة بنظام البشير، هؤلاء تشملهم دعوات المصالحة، أما خلاف ذلك فلا تصالح معهم مهما كانت الظروف، والحاضنة السياسية الحالية" قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين هى أول من يرفض ذلك".   

    حركات وطنية

    من جانبه، قال المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة السودانية، أبي عز الدين، إن "حركات الكفاح الوطني المسلحة في السودان أكثر نضجا ووطنية من مجموعة أحزاب قوى الحرية والتغيير، وأعمق رؤية سياسية مما يظن المكون المدني، فهي قد قامت بتضحيات جسيمة طوال سنوات، وقامت خلالها بتأهيل كوادرها سياسيا وأكاديميا خارج السودان دون انسلاخ عن القيم الوطنية".

    وأضاف لـ"سبوتنيك":

    "وحين قام البشير والأحزاب الشريكة في الحكم مثل المؤتمر الوطني بدعوتهم للحوار، لم يرفضوا رغم امتلاكهم للسلاح والقوات، وقدموا المصالح الوطنية العليا على العصبيات الجزئية، بل وشارك أكثرهم في الحكم، كما شاركت كذلك بعض أحزاب قوى الحرية والتغيير في نظام الإنقاذ، ولكن الفرق أن الحركات المسلحة لم تنقطع عن الحوار لمعالجة مشاكل الوطن حتى يوم الانقلاب على البشير في 11 نيسان/ أبريل من العام قبل الماضي.

    خبرات تراكمية

    وأكد أبي عز الدين أن "كوادر هذه الحركات المسلحة والتي تأهلت في دول الغرب تعلموا أن لدى كوادر النظام السابق خبرات تراكمية لا يمكن الاستهانة بها، وصمدت في وجه أزمات محلية ودولية عاتية وعرفت كيف تديرها، كما تعلموا أن أنصار المؤتمر الوطني وشركائه من أحزاب الأمس مثل الاتحادي الديمقراطي وغيره، وبعض أحزاب الأمة والأحزاب الليبرالية، لا زالوا متماسكين تنظيميا ومنتشرين في جميع أحياء البلاد، إضافة إلى المناصب التي يتولونها في منظمات إقليمية ودولية، ويمتلكون علاقات ممتدة لثلاثين عاما مع مسؤولي حكومات كثيرة حول العالم، ولا يكون من الحكمة استعدائهم، وإجبارهم على تكوين حركات كفاح وطني مسلحة جديدة تقض مضجع الحكم في الخرطوم، إذا قررت تدشين مرحلة العمل المعارض، وهذا ما لن يكون في مصلحة الحاكمين ويقصر أيامهم على كراسي الحكم".

    وأشار إلى أن

    "الرافضين لمزاحمة عضوية المؤتمر الوطني الكبيرة وشركائه بالأمس، لكراسي الحكم عبر عقد انتخابات ديمقراطية نزيهة، هم نفس رافعي شعارات الحرية والديمقراطية، وهم نفس من شاركوا النظام السابق في ترسيخ حكم الإنقاذ في عدة فترات، ولذلك يبدو موقف الحركات المسلحة أكثر صدقا ووضوحا ووطنية وديمقراطية، والمواطن البسيط يريد الآن من يخرجه من الأزمات الطاحنة والمستقبل الغامض، في ظل حكومة تجمع المهنيين الحالية، بغض النظر عن هويته السياسية".

    طريق الخلاص

    وقال المحلل السياسي السوداني، الدكتور ربيع عبد العاطي، إن "الدعوات التي طرحت من قبل رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم والتي تتعلق بالمصالحة الشاملة في البلاد، وما ذكره أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان من أجل المصالحة والوفاق الوطني، هى دعوات موضوعية من قيادات يمكن أن نصفها بالحكمة والعقلانية والتجربة السياسية".

    العلم السوداني
    © AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
    ما حقيقة اتفاق المصالحة بين الحكومة الانتقالية والإسلاميين في السودان؟
    وأضاف لـ"سبوتنيك": "لكن الدعوات السابقة تجابه برفض كبير جدا من قبل اليسار والعلمانيين الذين اتفقوا مع اليسار في اطروحاتهم، لكن علينا أن نسأل تلك الجماعات التي ترفض المصالحة الوطنية والمصالحة مع "الإسلاميين" على وجه الخصوص، هذه الجماعات ليس لها وزن، خصوصا أن التشكيل الحكومي والمشهد السياسي القادم سيكون معقدا، حيث أن الجبهة الثورية وقياداتها سيكونون على طرفي نقيض مع هؤلاء، هذا التناقض سوف يلقي بظلاله على المشهد السياسي عموما، وكذلك على الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي".

    وأكد عبد العاطي على "إن لم تكن هناك مصالحة مجتمعية شاملة فإن السودان يسير نحو مرحلة الانهيار الشامل في الوضع السياسي والأمني والتدهور الاقتصادي المريع الذي بدأت الجماهير تعاني وتشتكي منه، نحن أمام خيارين، إما أن ننهار جميعا دولة ومجتمع وإما أن يمسك العقلاء بزمام الأمور، وبالتالي يكون هناك الخلاص للشعب والدولة".   

    ودعا الأمين العام للجبهة الثورية ورئيس حركة العدل والمساواة المسلحة السودانية، جبريل إبراهيم، في تصريحات صحفية إلى تحقيق وفاق وطني شامل بالبلاد.

    وقال جبريل: "طوينا صفحة الحرب إلى غير رجعة وبدأنا مشوار السلام، نريد أن نحقق السلام المجتمعي وإذا أردنا أن تنطلق ثورتنا لابد من تحقيق وفاق وطني شامل".

    وتابع :"لا يمكن تحقيق السلام بغير عدالة، إذا بقيت الضغائن في نفوس الضحايا سيأخذون القانون بأيديهم، لابد أن تأخذ العدالة طريقها عبر جهاز قضائي لا يتحزب".

    وأكد جبريل إبراهيم أن قادة الحركات المسلحة الذين وصلوا للخرطوم "لا يسعون للانتقام.. جئنا لنتسامح ونتآخي وهذا لا يمنع من الإنصاف".

    وكانت وسائل إعلام سودانية تحدثت عن جولات سرية من المحادثات تجري بين النظام الانتقالي السوداني وبشكل خاص الجانب العسكري في مجلس السيادة من أجل عقد مصالحة بين رموز وقيادات النظام السابق ممن هم في الصف الثاني وما قبله من غير المتورطين في دماء الشعب ووقف عمل لجنة إزالة التمكين.

    ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.    

    انظر أيضا:

    السودان... مدير عام الصحة تتقدم باستقالتها بسبب مطالب الأطباء
    بدء اجتماع سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا
    مصدر: حقيبة وزارية تفجر أزمة بين شركاء المرحلة الانتقالية في السودان
    السودان... تهديدات بالإضراب احتجاجا على عدم إجازة قانون النقابات الموحد
    السودان... تحركات عسكرية في محيط وزارة الدفاع
    الكلمات الدلالية:
    السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك