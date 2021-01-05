لبنان يعلق على قرار المصالحة وفتح الحدود بين السعودية وقطر

علقت ​وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية​، اليوم الثلاثاء، على قرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين ​المملكة العربية السعودية​ ودولة قطر.

وأصدرت ​وزارة الخارجية اللبنانية بيانا رسميا رحبت فيه بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين ​المملكة العربية السعودية​ ودولة قطر.

وثمنت الخارجية في بيانها على جهود دولة ​الكويت​ في هذا المجال، متمنية أن "تساهم هذه الخطوة في ​تحقيق​ الاستقرار في المنطقة وضمان ​الأمن​ والازدهار للبلدان العربية".

ويأتي ذلك، بعدما قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية".

كما أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".