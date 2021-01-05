وزيرة الصحة المصرية تخالف إجراءات "كورونا"... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل في مصر، صورا وفيديوهات لوزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، خلال مشاركتها حفل زفاف في إحدى القاعات المغلقة.

وكشفت الصور، مشاركة الوزيرة المصرية، في حفل زفاف ابنة أحد المسؤولين والتقاطها عدة صور مع العروسين وأقاربهما دون ارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، فضلا عن مخالفة الحفل لتعليمات الحكومة بمنع التجمعات وعدم إقامة أعراس في الوقت الحالي تجنبا لانتشار كورونا، خاصة بعد تزايد أعداد الإصابات في ظل الموجة الثانية لانتشار الفيروس.

-السطرين السابقين من قرارات الحكومة اللي أعلنها المستشار نادر سعد،المتحدث باسم مجلس الوزراء قبل أسبوع، بشأن اجراءات مكافحة كورونا.

-لكن واضح ان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة #هالة_زايد ،لم تصلها قرارات الحكومة اللي هيا جزأ منها فحضرت امبارح فرح في فندق الماسة التابع للقوات المسلحة pic.twitter.com/l9rKqHx5m3 — アーメド・أحمد・AHMED (@darkman82j2) January 4, 2021

وزاد من حدة غضب رواد التواصل، أن "الحكومة قررت قبل ساعات قليلة فض عدة أعراس مخالفة في محافظات الشرقية كفر الشيخ والبحيرة والجيزة والمنيا، وأغلقت عدة مراكز للدروس الخصوصية منعا للتجمعات".

وزيرة الصحة في دولة تعاني من انتشار فيروس كورونا بتحضر فرح بتاريخ ٣ يناير و في قاعة مغلقة ومكتظة بالحضور بدون اتباع اي اجراءات احترازية الأمر يعني أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حضرت حفل الزفاف بعد أسبوعين من قرار حظر إقامة الأفراح في القاعات المغلقة .



الإقالة اصبحت واجبة . pic.twitter.com/q78pOqkAo4 — رامي الصاوي (@RamyAlSawy1) January 4, 2021

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و58 حالة وفاة جديدة. وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين، بلغ 143 ألفا و464 حالة من ضمنهم 114601 حالة تم شفاؤها، و7863 حالة وفاة.