رغد صدام حسين توجه "رسالة صوتية" إلى والدها والجيش والشعب العراقي

وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، رسالة إلى والدها الراحل والجيش العراقي في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش في السادس من يناير 1921.

وقالت رغد صدام حسين، في تسجيل صوتي: "يطوي جيشنا العراقي الباسل، جيش البطولات على طول الوطن العربي اليوم، قرنا كاملا من عمر المجد والبطولة".

وأضافت: "ظل العراق مركزا للإشعاع الفكري والبناء العمراني، وكان بلدنا العزيز منذ القدم هدفا لطمع الطامعين وحسد الحاسدين".

وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل، "عندما تتراجع أهمية الجيش في أي بلد يصبح آلة بيد الأشخاص الخطأ، وعندها يتحول إلى كرة تتقاذفها الأيدي القذرة"، موجهة "تحية إلى شهداء الجيش العراقي الباسل، والقائد الشهيد المهيب الركن صدام حسين، والشعب العراقي الذي تحمل الكثير".

ويستعد العراق، اليوم الأربعاء، لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية المسؤولة كامل الاستعدادات اللوجيستية للاحتفاء بتأسيس أول فوج من الجيش العراقي بقيادة جعفر العسكري، حمل اسم "فوج موسى الكاظم" في 6 يناير/ كانون الثاني 1921.