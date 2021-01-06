وزارة البترول المصرية تعلن رسميا أسعار الوقود الجديدة

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، اليوم الأربعاء، عن "أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية على مدى الربع الأول من العام الجاري".

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، إن "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية على مدى الربع الأول من العام الجاري".

وأضافت الوزارة، أن "تثبيت السعر يهدف للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا"، مشيرة إلى أن لجنة التسعير تجتمع كل ثلاثة أشهر وتأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ضمن عوامل أخرى.

ونفت الحكومة المصرية، أواخر الشهر الماضي، شائعات بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة".

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه "لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على القرار"، موضحة أن "أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك".