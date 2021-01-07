استمرار الغارات الإسرائيلية "الوهمية" لليوم الثالث على التوالي في الأجواء اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، باستمرار الغارات الجوية الوهمية لليوم الثالث على التوالي في المجال الجوي اللبناني.

وذكرت وكالة "النشرة" نقلا عن مراسلها أن ​مقاتلات إسرائيلية​ تنفذ غارات وهمية منذ أكثر من يومين في الأجواء اللبنانية.

وأضاف مراسل الوكالة أن الغارات الجوية شملت العديد من المناطق وهي العاصمة بيروت والجنوب وتحديدا مدينة النبطية ومنطقة إقليم التفاح.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف، الشهر الماضي، بـوقوع حادث أمني استدعى تحركه على الحدود مع لبنان.