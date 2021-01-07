السودان يطالب بترسيم الحدود مع إثيوبيا بعد بسط الجيش سيطرته على الأرض

طالب وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر، بترسيم الحدود مع أثيوبيا بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على كافة الأراضي السودانية.

وأتت تصريحات وزير الخارجية السوداني على خلفية اللقاء الذي جمع رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، مع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بحضور وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، والمستشار توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية في القصر الرئاسي بجوبا اليوم.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف في تصرح صحفي عقب الاجتماع، إنه أطلع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت على آخر تطورات الأوضاع في شرق السودان و"الخلافات مع الشقيقة دولة إثيوبيا"، مؤكدا أن ما حدث معها هو أمر "عادي يحدث بين دول الجوار"، على حد وصفه.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد الجانب السوداني للقيادة في جنوب السودان، على أن الجيش السوداني "بسط سيطرته على أراضيه"، مؤكدا أن السودان وإثيوبيا "سنصل إلى حلول طالما اتفقنا على مسألة" مشيرا إلى أن "تخطيط الحدود بين البلدين يمثل حلا ناجعا لكل المشاكل" على حد تعبيره.

وتطرق اللقاء الذي إلى مسألة السلام الموقع في جوبا شاكرا دولة جنوب السودان على جهودها ورعايتها للمفاوضات التي توجت بتوقيع اتفاق شامل.