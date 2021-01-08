خبير سياسي: قطر تعتبر أن التقارب مع السعودية هو الأهم وهذا موقف الإمارات والبحرين

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، الدكتور علي الهيل، إن قطر تعتبر أن التقارب مع السعودية هو الأهم، في حين أن الإمارات والبحرين يبدو أنهما ليستا راضيتين عن هذا الاتفاق.

وأضاف الهيل في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "قطر والسعودية اتفقتا على فتح الأجواء والحدود حيث هناك تغييرات إقليمية داخل دول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضح أن "هناك تغييرات عربية ودولية أدت إلى أن الدولتين اقتنعتا بالتقارب وإنهاء الخلاف بينهما".

وأشار إلى أن البداية على ما يبدو ستكون بين قطر والسعودية حيث وجدت قطر أنه لا توجد أي تحفظات من قبل المملكة العربية السعودية بالرغم من أنها لم تتحدث بعد عن عودة السفراء ولكن خلال هذين اليومين سيبدأ السعوديون والقطريون بالتدفق إلى كلتا الدولتين".

وعن موقف الإمارات والبحرين، أجاب الهيل بأنهما "يشكلان حجر عثرة، فكلتا الدولتان لديهم أسباب غير معلومة حتى الآن بالرغم من توقيعهما بشكل بروتوكولي ودبلوماسي على بيان قمة العلا".

وتابع قائلا

"الإمارات والبحرين يبدو أنهما ليستا راضيتين عن هذا الاتفاق، وإن كانت تعتبر قطر أن التوافق مع السعودية هو الأهم".

وشهدت "قمة العلا"، التي عقدت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.

ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.