بوقادوم: الجزائر تنتظر من الولايات المتحدة "الحياد" الذي تقتضيه التحديات الراهنة

أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أن الجزائر تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية الحياد، الذي تقتضيه التحديات الراهنة من أجل إحراز تقدم في قضايا السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجاء في بيان الخارجية أن بوقادوم شدد خلال استقباله مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط ديفيد شنكر، في مقر الوزارة شدد على طبيعة الدور المنوط بأمريكا من أجل إحراز تقدم في قضايا السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أضاف البيان أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء الوضع إلى السائد في الصحراء الغربية ومالي ووكذا الأزمة في ليبيا وأيضا منطقة الساحل والشرق الأوسط.

وتبادل الطرفان الجزائر والأمريكي وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.