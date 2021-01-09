تسجيل
16:05 GMT09 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الصحة المغربية، كورونا، المغرب، مايو/ أيار 2020

    رغم اعتراضهم عليها... حركة الممرضين المغربية: لم نتسلم منحة كورونا لأسباب تقنية

    © REUTERS / Youssef Boudlal
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104556/25/1045562541_0:157:3084:1891_1200x675_80_0_0_8ca941f39166e668dd97736bb14283f3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101091047740366-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-/

    قالت وسائل إعلام مغربية إن وزارة الصحة قد بدأت في صرف منحة كورونا لـ"الأطر الصحية"، في حين يعتبرها بعض هؤلاء "حاطة من الكرامة".

    وبحسب موقع "هسبريس" المغربي فإن مسئولة التواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة فاطمة الزهراء بلين قالت إن "بعض الأطر الصحية توصلت بمنح كورونا، في حين أن الكثيرين في مناطق مختلفة لم يتوصلوا بها لأسباب تقنية.

    علم المغرب
    YouTube.com
    بين نظرية المؤامرة والتريث لمعرفة النتائج... تباين مغربي حول تأخر التطعيم بلقاح كورونا

    وشرحت مسئولة التواصل بحركة الممرضين ما تقصده بالأسباب التقنية قائلة: "إن العاملين بالمستشفيات الجامعية لم تتوصل بهذه المنحة لعدم وجود كيفية إدارية ومالية لتوزيع هذه المنح".

    واوضحت أن "إدارة هذه المستشفيات وعدت بأن تجد مخرجا؛ لكن إلى الآن ليس هناك أي شيء فعلي"، مؤكدة أن "باقي المزاولين استفادوا من المنح التي سبق أن تم تسريبها بالمبالغ نفسها".

    وأوضحت أنه تم تعويض الأطباء والصيادلة المشاركين بشكل مباشر في علاجات كورونا بـ 6000 درهم؛ وهو أقصى تعويض، مشيرة إلى أن المشاركين بطريقة غير مباشرة تم عويضهم بـ 4000 درهم.

    وأشارت بلين إلى أن الفئة الثانية تشمل الممرضين وتقنيي الصحة، وتم تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بـ 4800 درهم، أما المشاركون بشكل غير مباشر فتم تعويضهم بـ 3500 درهم.

    وتابعت: أما الفئة الثالثة تتمثل في الإداريين والتقنيين، وجرى تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 3600 درهم، والمشاركين بشكل غير مباشر بمبلغ 2500 درهم.

    ووصفت مسئولة التواصل بحركة الممرضين المنحة بانها "هزيلة" قائلة: الأمر يتعلق بمنحة هزيلة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة الذين يعتبرون من جنود الصفوف الأمامية والتي عرضت حياتها وصحتها للخطر".

    وأكدت أنه تم حرمانهم من الإجازات والعطلات لمدة تفوق 9 أشهر، مشيرة إلى حرمانهم من "الاحتجاج في الشارع"، قائلة: "نعيش مجموعة ظروف تجعلنا نقول إن هذه المنحة تحط من كرامتنا".

    ولفتت بلين إلى ما وصفته بـ"التفاوت في المنح ما بين الفئات المزاولة مباشرة مع فرق "كورونا" وغير المباشرة" قائلة إنهم لم يفهموا سبب هذه التفرقة، "ولم نعرف كيف تم فيه تكريس للفئوية وتكريس للعنصرية داخل وزارة الصحة؛ وهو ما عهدناه منذ زمن".

    وقالت: "وكنا نأمل أن ما قدمناه كممرضين من تضحيات أن يشفع لنا، وأن يتم القضاء على هذه المفارقات التي كانت دائما قائمة"، مضيفة: “أجد أننا نستحق أكثر من ذلك، وأن يكون هناك إنصاف".

    ولفتت بلين إلى عدد الإصابات في صفوف الأطر الصحية، مؤكدة أنه تجاوز 1500 إصابة، قائلت: "هذا مجرد اجتهاد الممرضين وتقنيي الصحة، والوزارة لم تكلف نفسها حتى عناء تتبع حالاتهم عن قرب".

    جدير بالذكر أن الاطباء المغاربة كانوا قد دعوا إلى إضراب في الاول من نوفمبر الماضي ولمدة 48 ساعة، لم يشمل "أقسام الإنعاش والمستعجلات وكل أشكال الحراسة والمداومة والاستشفاء الخاصة بوباء كورونا".

    وأشار بيان للأطباء وقتها إلى أن هذه الخطوة التّصعيدية تأتي "للتّنديد بالتنكر لملف الأطباء المطلبي، وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم حق قدرها، رغم قسوة ظروف الممارسة الطبية بمنظومة متهاوية بكل أنواع النواقص.

    انظر أيضا:

    شفاء أصغر مريضة بكورونا في المغرب والأطباء يودعونها على طريقتهم... فيديو
    وزير الصحة المغربي: حصلنا على 65 مليون جرعة من لقاحين ضد كورونا
    أطباء المغرب يصعدون احتجاجاتهم بمسيرة نحو البرلمان (فيديو)
    فيديو يكشف ما تعرضت له مذيعة مغربية متعافية من كورونا على الهواء
    الكلمات الدلالية:
    منحة, فيروس كورونا, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك... مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
    مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك