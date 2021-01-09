الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من يوم الاثنين

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية استئناف الرحلات الجوية باتجاة السعودية ابتداء من يوم الاثنين المقبل بعد تعليقها منذ بداية الأزمة الخليجية.

وقالت شركة الخطوط الجوية القطرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم السبت، إنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءا بالرياض يوم الاثنين ثم جدة يوم 14 يناير كانون الثاني والدمام في 16 يناير.

تعلن #الخطوط_الجوية_القطرية عزمها استئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، إبتداءً برحلاتها إلى الرياض، يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021، كما ستستأنف الناقلة رحلاتها إلى جدّة يوم الخميس 14 يناير، يلي ذلك رحلاتها إلى الدمّام يوم السبت 16 يناير . pic.twitter.com/KBFiAj5LqG — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) January 9, 2021

وأضافت الشركة "كما نتطلّع أيضاً لاستئناف علاقاتنا الوطيدة، مع شركائنا في قطاعي التجارة والشحن في المملكة العربية السعودية، إلى جانب المطارات الرئيسية في البلاد".

كما نتطلّع أيضاً لاستئناف علاقاتنا الوطيدة، مع شركائنا في قطاعي التجارة والشحن في المملكة العربية السعودية، إلى جانب المطارات الرئيسية في البلاد.#الخطوط_الجوية_القطرية pic.twitter.com/2pHLyVlZLq — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) January 9, 2021

من جانبها، قالت شركة الخطوط الجوية السعودية في تغريدة على تويتر اليوم السبت إنها ستسير رحلات من الرياض وجدة إلى الدوحة بدءا من يوم الاثنين.

وكانت السعودية أعادت يوم الاثنين الماضي فتح مجالها الجوي أمام قطر بعد انفراجة باتجاه حل النزاع السياسي الذي دفع الرياض والإمارات والبحرين ومصر لمقاطعة قطر.