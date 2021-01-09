مصادر بالحكومة الكويتية تحذر: وصول "كوفيد 20" مسألة وقت

حذرت مصادر في الحكومة الكويتية المواطنين من عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن وصول السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 20" مسألة وقت.

وقالت المصادر لصحيفة "القبس"، اليوم السبت، إن الكويت سوف تتسلم بداية من هذا الأسبوع وحتى نهاية فبراير المقبل، دفعات من لقاحات "فايزر" المضاد لكورونا.

وأوضحت أن الحكومة سوف تتسلم كل أسبوع أو 10 أيام دفعة لقاحات جديدة، مشيرة إلى أن هذه الآلية التوريد سوف تتغير.

وبينت المصادر أن وزارة الصحة سوف تزيد عدد الراغبين في تلقي اللقاح يوميا من 1400 إلى 2000، اعتبارا من الأسبوع القادم.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين جرى تطعيمهم باللقاح في البلاد حتى الآن تخطى 10 آلاف شخص.

ووجهت المصادر تحذيرات شديدة من أن الموجة الثانية من سلالة كورونا المتحورة انتشرت في أكثر من 30 دولة.

واعتبرت أن وصول السلالة إلى جميع دول العالم مسألة وقت لا أكثر، الأمر الذي يستدعي الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد وكافة الاشتراطات الصحية، لاسيما في الأشهر الستة القادمة.

ونصحت جميع المواطنين بتجنب السفر في الوقت الحالي إلا في حالة الضرورة القصوى، وتأجيل السفر إلى ما بعد رمضان.