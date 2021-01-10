تونس... الغنوشي يصف أداء عدد من الوزراء بالمتواضع ويدعو إلى تعديل حكومي

دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، مساء أمس السبت، إلى إجراء تحوير (تعديل) وزاري لرفع كفاءة حكومة هشام المشيشي.

وشدد الغنوشي، على هامش ندوة برلمانية، بالعاصمة، حول حوكمة المياه في تونس، على "ضرورة القيام بتعديل وزاري على أساس تقييم الأداء، لرفع كفاءة الحكومة وتحسين الأداء"، معتبرا أن "أداء بعض الوزراء متواضع"، وذلك حسب إذاعة "شمس إف أم" التونسية.

وأثار قرار رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، المتعلق بإقالة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، جدلا واسعا في الساحة السياسية، خاصة لوجود علاقة ما اعتبره البعض أسبابا غير موضوعية تقف خلف هذا القرار، في وقت تعالى فيه الحديث عن تحوير وزاري مرتقب في الحكومة.

وكان المشيشي قد أعلن مؤخرا، في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة أنه قرر إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه، على أن يتولى بنفسه الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.

وحازت حكومة مستقلة برئاسة هشام المشيشي، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، مشكلة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة، قبل أن تلحقها 3 إقالات لوزراء الداخلية والبيئة والثقافة، لأسباب مختلفة، وسط توقعات بتسمية آخرين لشغل تلك المناصب.