السعودية… حساب المواطن يودع 1.9 مليار ريال لمستفيدي يناير

بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 38 نحو 10.7 ملايين مستفيد، وأودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.9 مليار ريال مخصص دعم يناير/ كانون الثاني للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

ذكرت ذلك صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة هي 15 مليون ريال، ولافتة إلى أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته بلغ 88 مليار ريال منها 653 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

ولفتت الصحيفة إلى قول سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن: "78 في المئة من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالا".

وأضاف: "بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة بنسبة 92 في المئة، بينما بلغ عدد التابعين 8.4 ملايين مستفيد، في حين بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 185 ألف مستفيد مشكلين 8 في المئة من إجمالي المستفيدين الرئيسيين".

وأوضح القحطاني أن "نسبة أرباب الأسر بلغت 93 في المئة أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7 في المئة، وبلغت نسبة الإناث المستقلات 43 في المئة".

وتابع: "شكل الذكور المستقلين 57 في المئة، وحصل 86 في المئة من إجمالي المستقلين على الاستحقاق الكامل بينما حصل 14 في المئة على الاستحقاق الجزئي والأدنى".