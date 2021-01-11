60% من التونسيين يرفضون أو يترددون بشأن تلقي لقاح كورونا

كشف مسؤول طبي تونسي أن نحو 60% من المواطنين في البلاد، إما يرفضون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو لم يحسموا أمرهم بعد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير معهد باستور الهاشمي الوزير لإذاعة "إكسبراس أف أم"، مساء الأحد.

وقال الوزير إن 40% من التونسيين يرغبون في تلقي لقاح فيروس كورونا، فيما يرفضه 30%، بينما لم يحسم البقية (30%) قرارهم بعد، مشيرا إلى أن الثقة في المنظومة الصحية تلعب دورا كبيرا.

وأوضح أن التخوف من تلقي اللقاح مبنى على قواعد علمية، بينها أنه لم يسبق أن أعطي للحماية ضد مرض، رغم أن التجارب السريرية أظهرت أن لا أعراض جانبية له.

وأكد مدير معهد باستور أن للتونسيين ثقة في منظومتهم الصحية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إجراء حملات توعية بشكل أوسع.

وقال إن بلاده تسعى جاهدة لتوفير اللقاح في أقرب وقت، مشيرا إلى أن تونس كانت ضمن الدول الأولى "التي انخرطت في مبادرة ''كوفاكس'' للمنظمة العالمية للصحة التي توفر لقاحا للدول ضعيفة ومتوسطة الدخل".

وكشف أنهم تواصلوا مع شركة فايزر الأمريكية وتمكنوا من حجز مليوني جرعة للتلقيح "ستصل في الثلاثي الثاني لهذه السنة وهناك سعي للتسريع بوصولها".

لكنه استدرك بالقول: "قمنا بعملنا، لكن لا يمكننا فعل شيء إذا ما طورت أمريكا اللقاحات وقالت لن نوزعها إلا حين نحقق اكتفاءنا".

وأمس الأحد، قالت وزارة الصحة التونسية إنها سجلت وفاة 62 مواطنا بكورونا وإصابة 1762، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 159 ألفا و276 من بينهم 5215 حالة وفاة.