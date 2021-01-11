وزيرة الصحة المصرية تنفي نقص الأكسجين وتعلن تدفق اللقاحات نهاية الشهر الجاري

قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن الوزارة تنتظر الموافقة الطارئة لهيئة الدواء المصرية ليبدأ تدفق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "أجرينا كثيرا من التفاوضات والعقود، وننتظر بداية التوريد نهاية الشهر الجاري".

وتابعت أن مصر تتفاوض مع شركة أسترازينيكا للحصول على لقاحها المضاد لفيروس كورونا خلال الشهر الجاري.

وأضافت، "خلال أيام بسيطة نحصل على موافقة أسترازينكا، وخطة التوريد لدينا تبدأ هذا الشهر، وسنوقع العقد فور صدور موافقة الطوارئ من هيئة الدواء المصرية وسيبدأ تدفق اللقاحات".

وتابعت أنه "خلال أيام قليلة سيتم بدء توريد لقاح سينوفارم الصيني".

ولفتت إلى أن هناك انخفاضًا في المتوسط اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد بمعدل 21% منذ بداية شهر يناير الجاري، بالمقارنة بالأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، نافية وجود أزمة أكسجين في أيٍّ من مستشفيات البلاد.

ولفتت إلى انخفاض نسبة تردد حالات الاشتباه على المستشفيات بمعدل 15%؜.

وأضافت أن حجز الحالات في العناية المركزة قل بنسبة 8%، ومتوسط الشفاء زاد بنسبة 5%.

وقالت زايد إن أعداد الوفيات في الموجة الثانية لفيروس كورونا أقل من الموجة الأولى بنسبة 50%.