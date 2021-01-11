لا يحتاج كل المصابين بفيروس كورونا المستجد الذهاب إلى المستشفى، بل هناك نسبة كبيرة يمكنها أن تتلقى العلاج في المنزل.

فبحسب منظمة الصحة العالمية، إذا كان الشخص يعاني من أعراض خفيفة لكوفيد-19 يمكنه تلقي علاجه بالمنزل بمساعدة أحد أفراد أسرته، لكن عليه الحرص حتى لا ينتقل الفيروس إلى باقي المقيمن معه في المنزل.

غير أن السؤال الذي يراود الجميع ممن يخضعون لهذه التجربة هو كيفية التحدث مع باقي أفراد الأسرة أثناء العزل المنزلي.

وزارة الصحة المصرية وضعت على حسابها الرسمي في "تويتر" إجابة لهذا السؤال، وأشارت إلى أنه على المريض عادة أن يتكلم مع من معه في المنزل من خلف باب الحجرة التي قرر العزل فيها.

كيف تتحدث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي؟

لمعرفة معلومات أكثر عن العزل المنزلي يرجى الضغط على اللينك: https://t.co/Xgyi3QPXdU#فيروس_كورونا #مبادرة_العزل_المنزلي pic.twitter.com/sIjUw8Cg1Q — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 11, 2021

​وأشارت إلى أنه أثناء وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه مع شخص عليه اتخاذ بعض الاحتياطات من بينها، التباعد بمسافة لا تقل عن متر.

وأن يتجنب المريض المصافحة والتلامس أثناء المحادثة.

ولفتت إلى ضرورة اختصار زمن المحادثة، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء هذه المحادثة.