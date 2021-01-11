الإمارات.. انخفاض شديد في درجة الحرارة يجمد المياه في مدينة العين... فيديو

وثق ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي تجمد الماء على سطح سيارة، ذكر أنها، في مدينة العين الإماراتية.

وفي مقطع فيديو نُشر اليوم الاثنين على موقع "إنستغرام" يظهر شخص وهو يزيل الثلج بأظافره من سطح إحدى السيارات.

وإلى جانب المقطع كتبت عبارة:" الإمارات : لأول مرة منذ فترة طويلة تجمد الماء على أسطح السيارات في وسط مدينة العين، تم التصوير اليوم في منطقة الجيمي مركز العاصفة".

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وشهدت العين خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا شديدا في درجات الحراة وصل إلى ما دون الصفر.

وأعلن المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية، أن العين سجلت، السبت الماضي، درجة حرارة تحت الصفر.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن المركز أن درجة حرارة "2-" جرى تسجيلها في منطقة ركنة بمدينة العين، الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي للبلاد.

وذكر المركز أن السبب وراء تسجيل هذه الدرجة "2 تحت الصفر" يعود بالأساس إلى كتلة هوائية كانت قادمة من الشمال الشرقي مصحوبة برياح خفيفة في نفس الاتجاه.

وأشار أيضا إلى أن انخفاض هذه المنطقة عن سطح الأرض يلعب دورا هاما في تراجع درجات الحرارة خاصة في أوقات الليل.

ووفقا للإحصائيات المناخية فإن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات خلال فصل الشتاء في الفترة من 2003 إلى 2019 كانت 5.7- درجة مئوية (تحت الصفر)، في شهر فبراير عام 2017 على جبل جيس.