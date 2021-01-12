الانضمام للحكومة على رأس أولوياته... تأسيس حزب عربي جديد في إسرائيل

كشفت صحيفة عبرية النقاب، أمس الاثنين، عن تدشين حزب عربي إسرائيلي جديد يضع ضمن أولوياته الانضمام للحكومة الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، مساء أمس الاثنين، بأنه يجري الحديث عن تدشين حزب عربي جديد يحمل اسم "معا"، ومؤسسه محمد دراوشه، في ظل كشف استطلاعات الرأي الإسرائيلية تراجع شعبية "القائمة العربية المشتركة" بزعامة النائب أيمن عودة.

הבוקר הודעה על מפלגה חדשה (נוספת)

״ביחד -מעאן- לעידן חדש״ של מוחמד דראושה, אדם מרשים ביותר. פעיל ותיק לשת״פ יהודי-ערבי. אדם שלפני שנים ארוכות שמעתי ממנו את הגישה שמפלגה ערבית-יהודית צריכה להיות לשון מאזנים וללכת עם הימין (בהינתן האפשרות). היתה לו נקודת שבר בחוק יסוד הלאום, אבל רץ pic.twitter.com/TUROQQbNTt — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) January 10, 2021

وذكرت الصحيفة العبرية أن هناك حديثا آخر يدور حول احتمال تفكك هذه القائمة العربية، وخوض حزب "القائمة الموحدة"، أحد 4 أحزاب تشكل "القائمة العربية المشتركة" بزعامة منصور عباس، الانتخابات الإسرائيلية المقبلة للكنيست، بقائمة مستقلة.

وأوضحت الصحيفة أن الحزب الجديد المزمع إنشاؤه "معا" ينتوي الانضمام للحكومة الإسرائيلية المقبلة، خاصة وأنه ينادي بوجوب انتزاع حقوق السكان العرب في إسرائيل (عرب 48) ولا سيما المساواة في الفرص والحقوق، والذي يرى أنه لن يحدث ذلك الأمر إلا عبر بوابة تمثيل هذا القطاع داخل الحكومة.

ويشار إلى أن إسرائيل مقبلة على انتخابات برلمانية للكنيست في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل، وهي الانتخابات الرابعة خلال عامين فقط.