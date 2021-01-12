الجزائر... تنصيب تمثال الملك شيشناق في تيزي وزو

نصب تمثال الملك الأمازيغي شيشناق في ولاية تيزي وزو الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة "يناير"، وسط حضور كبير من مواطني الولاية.

و"شيشنق" أو "شيشناق" من أبرز ملوك الأمازيغ المعروفين في شمال أفريقيا (950 ـ 929 ق.م).

وبحسب موقع "النهار" الجزائري، أرادت ولاية تيزي وزو، من خلال تنصيب التمثال، تخليد ذكرى يناير لهذه السنة بحدث كبير في المدينة.

ويحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة في منطقة شمال أفريقيا بين 11 و12 و13 من شهر يناير/كانون الثاني من كل سنة، ويوافق عام 2021 في التقويم الأمازيغي عام 2971.

ويحتفل الجزائريون اليوم الثلاثاء، برأس السنة الأمازيغية الجديدة، عبر مختلف ولايات الوطن بعادات وتقاليد مختلفة حيث يذبحون الديك باعتباره أضحية، كما تقوم النساء بتجهيز العديد من الأطباق التقليدية، كالكسكس، والبغرير، وتوزيع الطعام على الجيران وعلى الفقراء بشكل خاص تضامنا معهم.

والأمازيغ مجموعة إثنية وهم من السكان الأصليين في منطقة شمال إفريقيا، ويقدر عددهم في الجزائر وحدها ما بين 12 إلى 15 مليون نسمة.

تعني أمازيغ "الإنسان الحر"، وقد اعتنقوا الإسلام إثر الفتح العربي بعد القرن الثامن ميلادي.

ويرتبط شهر يناير عند عدد من المؤرخين بانتصار الملك الأمازيغي شيشناق (950 ـ 929 ق.م) على رمسيس الثالث فرعون مصر.